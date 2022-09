Erste gemeinsame Batteriefabrik von LGES und GM in USA startet Produktion

Photo : YONHAP News

In der ersten gemeinsamen Batteriefabrik des Batterieherstellers LG Energy Solution und des Autoherstellers General Motors hat die Produktion begonnen.Das berichtete die Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch.Den Produktionsbeginn in dem Werk im Bundesstaat Ohio gab das gemeinsame Unternehmen Ultium Cells bekannt.Der Produktionsbeginn erfolgte zwei Jahre und acht Monate, nachdem LG Chem und GM im Dezember 2019 einen Vertrag über die Gründung eines Joint Ventures unterzeichnet hatten. Später gliederte das koreanische Unternehmen das Batteriegeschäft in das neue Unternehmen LG Energy Solution aus.Das Werk in Ohio ist eine von vier Fabriken, die das Joint Venture in den USA plant. Die dort produzierten Batterien werden für Elektrofahrzeuge von GM geliefert.Das Werk in Warren beschäftige mehr als 8.000 Mitarbeiter und bereite sich darauf vor, die Produktion weiter hochzufahren, berichtete Ultium Cells. Die Firma baut nun in Tennessee und Michigan das zweite und dritte Werk.LG Energy Solution hatte am 29. August mit dem japanischen Automobilhersteller Honda Motor einen Vertrag über die Gründung einer gemeinsamen Batteriefabrik in den USA unterzeichnet.