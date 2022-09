Parlament startet in erste reguläre Sitzungsperiode seit Amtsantritt von Yoon-Regierung

Photo : YONHAP News

Die Nationalversammlung startet heute in die erste reguläre Sitzungsperiode seit dem Amtsantritt der Regierung von Yoon Suk Yeol im Mai.Das Parlament feiert am Donnerstag mit einer Zeremonie den Start der 100-tägigen Sitzungsperiode, die am 9. Dezember zu Ende geht.Am 14. September wird der Fraktionsführer der Minjoo-Partei Koreas eine Rede halten, am 15. September der Fraktionschef der Partei Macht des Volks.Vom 19. bis 22. September ist eine Regierungsbefragung geplant.Das Parlament wird ab dem 4. Oktober 21 Tage lang die Arbeit der Regierung unter die Lupe nehmen.Sowohl die Regierungspartei als auch das Oppositionslager betonen angesichts der schwierigen Wirtschaftslage, dass Gesetzentwürfe im Zusammenhang mit den Lebensgrundlagen der Bürger Vorrang haben sollten. Wegen Differenzen in verschiedenen Angelegenheiten besteht aber eine hohe Gefahr, dass sich an verschiedenen Fragen ein Streit entzündet.