Südkorea verbucht im August Rekorddefizit in Handelsbilanz

Südkorea hat im August in der Handelsbilanz das bisher höchste monatliche Defizit in Höhe von 9,47 Milliarden Dollar verbucht.Wie das Ministerium für Handel, Industrie und Energie mitteilte, habe das Exportvolumen im vergangenen Monat gegenüber dem Vorjahr um 6,6 Prozent auf 56,67 Milliarden Dollar zugelegt. Das Importvolumen sei um 28,2 Prozent auf 66,15 Milliarden Dollar gestiegen.Südkorea verbuchte damit seit April den fünften Monat in Folge ein Handelsdefizit, was das erste Mal seit 2008 ist.Als Folge der zugenommenen Einfuhren von Energiequellen wie Erdöl und Roh- und Hilfsstoffen wie Halbleitern kletterte das Importvolumen auf ein Rekordhoch.Die Energieimporte legten verglichen mit dem Vorjahr um 8,86 Milliarden Dollar auf 18,52 Milliarden Dollar zu.