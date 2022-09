Rabattveranstaltung Donghaeng Festival eröffnet

Photo : YONHAP News

Das Donghaeng Festival, eine landesweite Rabattveranstaltung, findet vom 1. bis 7. September statt.Daran nehmen 235 Vertriebskanäle, darunter Kaufhäuser, Hypermärkte und traditionelle Märkte, teil, um Produkte von kleinen und mittleren Unternehmen sowie Kleinstunternehmen mit bis zu 80 Prozent Rabatt anzubieten.171 Online-Vertriebskanäle wie Gmarket werden über 5.000 Produkte verkaufen. Sieben globale Marktplätze wie Tmall und eBay werden koreanische Produkte um bis zu 30 Prozent günstiger anbieten.Auch zwölf Hypermärkte, acht Kaufhäuser und fünf Outlets beteiligen sich an der Aktion.Bei einem Einkauf im Wert von mindestens 30.000 Won im Laden ist die Teilnahme an einer Lotterieveranstaltung möglich. Das Ministerium für KMU und Startups will in der dritten Septemberwoche den Gewinner auslosen und ihr oder ihm eine Prämie im Wert von bis zu einer Million Won zukommen lassen.