Voraussichtlich ab diesem Wochenende freier Zugang für US-Truppen zu THAAD-Stützpunkt in Seongju

Ab diesem Wochenende werden die US-Truppen in Korea voraussichtlich freien Zugang zum Stützpunkt des Raketenabwehrsystems THAAD in Seongju in der Provinz Nord-Gyeongsang haben.Ein südkoreanischer Regierungsbeamter sagte am Mittwoch, dass Maßnahmen, mit denen den US-Truppen in Korea (USFK) jederzeit Zugang zu dem Gelände garantiert würde, am Samstag in Kraft träten.Die Polizei will laut Berichten Demonstranten daran hindern, sich dem Stützpunkt zu weit zu nähern und alles beseitigen, was den Eingang blockiere. Eine bestimmte Anzahl von Polizisten solle vor dem Gelände postiert werden, um den Zutritt zu der Anlage zu ermöglichen.Aktuell dürfen US-Soldaten maximal fünfmal pro Woche auf das Gelände. In der Regel werden die Besuche für die Lieferung von Nahrungsmitteln und Wasser für die dort stationierten Kameraden genutzt.Südkoreas Präsidialamt hatte am 11. August angekündigt, dass der Betrieb auf dem THAAD-Stützpunkt bis Ende des Monats normalisiert werden solle.THAAD steht für Terminal High Altitude Area Defense. Das System für die Abwehr von Raketen in großer Höhe sorgt in den Beziehungen mit China für Spannungen. Peking lehnt eine Stationierung solcher Raketen in Südkorea strikt ab.