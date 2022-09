Präsident Yoon spricht zum Tod von Michail Gorbatschow Beileid aus

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat zum Tod von Michail Gorbatschow, dem ehemaligen Präsidenten der Sowjetunion, sein Beileid ausgesprochen.Das Präsidialamt in Seoul teilte mit, dass Yoon am Mittwoch der Tochter von Gorbatschow und Vizepräsidentin der Gorbatschow-Stiftung, Irina Virganskaya, eine Beileidsbotschaft geschickt habe.Yoon bewertete darin, dass der Verstorbene eine Führungspersönlichkeit gewesen sei, die die von Antagonismus und Konflikten geprägte Ära des Kalten Kriegs beendet und Versöhnung und Frieden herbeigeführt habe. Er sei ein Pionier gewesen, der durch die historische Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Südkorea und der Sowjetunion im Jahr 1990 einen festen Rahmen für Freundschafts- und Kooperationsbeziehungen zwischen Südkorea und Russland geschaffen habe.Yoon schrieb auch, dass Gorbatschow ein reformerischer Führer und ein furchtloser Kämpfer gewesen sei. Er sei eine Führungspersönlichkeit, die gezeigt habe, dass der Willen einer einzelnen Person die Konfliktstruktur namens Kalter Krieg ändern konnte. Er sei ein Held gewesen, der den Menschen in Staaten des kommunistischen Blocks den „strahlenden Stern namens Freiheit“ geschenkt habe.