UN-Menschenrechtskommissarin: Nordkorea isolierter denn je

Photo : YONHAP News

Die UN-Hochkommissarin für Menschenrechte, Michelle Bachelet, hat sich über die Menschenrechtslage und die Nahrungsmittelknappheit in Nordkorea besorgt geäußert.Nordkorea sei so isoliert von der internationalen Gemeinschaft wie noch nie, sagte Bachelet während ihrer Videoansprache auf dem Korea Global Forum for Peace am Mittwoch.Sie warnte, die Isolation könne der Menschenrechtssituation einen schwereren Schlag versetzen. Ohne Kommunikation könne kein zwischenstaatliches Vertrauen aufgebaut werden. Dies werde das Risiko von Fehleinschätzungen und die Wahrscheinlichkeit eines militärischen Konflikts erhöhen, was die Menschenrechte ernsthaft beeinträchtigen werde.Bachelet betonte die Notwendigkeit, UN-Mitarbeitern und Diplomaten die Rückkehr nach Nordkorea zu ermöglichen, damit sie sich dort frei bewegen und ihre Aufträge erfüllen können.Sie kritisierte, dass über 40 Prozent der Einwohner in Nordkorea unter einer chronischen Nahrungsunsicherheit litten und ihre Menschenrechte langfristig verletzt würden.