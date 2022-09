Fast 400.000 Ausländer halten sich illegal in Südkorea auf

Photo : YONHAP News

Fast 400.000 Ausländer halten sich derzeit illegal in Südkorea auf, was den höchsten Stand seit fast zwei Jahren markiert.Nach Angaben des Justizministeriums am Donnerstag leben mit Stand Juli 395.068 Menschen illegal in Südkorea. Das entspricht dem höchsten Stand seit September 2020, damals waren es 396.000 Personen.Das bedeutet, dass jeder fünfte Ausländer ohne legalen Aufenthaltsstatus in Südkorea lebt. Mit Stand Juli leben 2,08 Millionen Ausländer im Land.Oh Jeong-un, Leiterin des Instituts für Migrations- und multikulturelle Forschung an der Hansung Universität, führte das Ergebnis darauf zurück, dass es immer wieder Ausländer gebe, die nach dem Ablauf der Aufenthaltsfrist in Südkorea bleiben. Es gebe eine zunehmende Anzahl von Ausländern, die wegen Schwierigkeiten mit der Rückkehr ins Heimatland aufgrund von Covid-19 und auch wegen schlechter Chancen auf dem Arbeitsmarkt nach der Rückkehr in Südkorea bleiben wollten, sagte sie.