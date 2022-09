eSIM-Dienst ab heute in Südkorea verfügbar

Photo : YONHAP News

In Südkorea sind am heutigen Donnerstag Dienste mit eingebetteten Abonnentenidentitätsmodulen (eSIM) eingeführt worden.Die drei größten Mobilfunkanbieter SK Telecom, KT und LG Uplus sowie einige Billiganbieter bieten den eSIM-Dienst an, bei dem auf einen eingebetteten Chip Abonnentendaten heruntergeladen werden.Die Ausstellung einer eSIM-Karte kostet 2.750 Won und ist damit billiger als der Kaufpreis einer USIM-Karte, der bei 7.700 Won liegt.Unter den in Südkorea erhältlichen Gerätemodellen unterstützen die iPhone-Modelle ab iPhone XS und die jüngst auf den Markt gebrachten Modelle Samsung Galaxy Z Fold 4 und Flip 4 eine eSIM.Mittels der eSIM können zwei unterschiedliche Telefonnummern bei zwei verschiedenen Anbietern registriert werden.Um zu verhindern, dass der eSIM-Dienst illegal genutzt wird, beispielsweise für ein Wegwerf-Handy, können sich Kunden nur unter einem Namen pro Gerät für den eSIM-Dienst anmelden.