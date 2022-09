Taifun Hinnamnor soll Insel Jeju am Dienstagmorgen erreichen

Photo : YONHAP News

Ein starker Taifun nimmt wahrscheinlich Kurs auf Südkorea und soll am Dienstagmorgen die Insel Jeju erreichen.Hinnamnor wird als Super-Taifun eingestuft und ist der elfte Taifun in dieser Saison.Nach Angaben des koreanischen Wetteramtes KMA bewege er sich zurzeit in Gewässern südöstlich von Taiwan langsam nordwärts und damit in Richtung Südkorea.Der tropische Wirbelsturm werde voraussichtlich ab Samstagnachmittag ein höheres Tempo haben und am frühen Dienstagmorgen das Gewässer 60 Kilometer südöstlich von Seogwipo auf der Insel Jeju erreichen.Der Taifun soll anschließend das Gewässer im Süden passieren und dann am Dienstagnachmittag die Hafenstadt Busan erreichen, ehe er weiter nordwärts in südliche Bereiche des Ostmeeres ziehen werde.Hinnamnor wird zurzeit als "sehr starker Taifun" mit einer Windgeschwindigkeit von 51 Metern pro Sekunde im Zentrum eingestuft. Zwar soll sich der Taifun etwas abschwächen, bevor er die Jeju-Insel erreicht. Dennoch werde mit Windgeschwindigkeiten von 45 Metern pro Sekunde gerechnet.Auf Jeju und an der Südküste soll es am Freitag und Samstag aufgrund des Einflusses durch den Taifun stark regnen.