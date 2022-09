Südkorea, USA und Japan wollen auf möglichen neuen nordkoreanischen Atomtest mit scharfen Maßnahmen reagieren

Photo : YONHAP News

Südkorea, die USA und Japan wollen auf einen möglichen siebten nordkoreanischen Atomtest mit scharfen Maßnahmen reagieren.Darauf hätten sich die nationalen Sicherheitsberater verständigt, teilte der südkoreanische Sicherheitsberater Kim Sung-han am Donnerstag vor Reportern in Hawaii mit.Die Maßnahmen würden sich deutlich von denen unterscheiden, die in der Vergangenheit ergriffen worden seien, hieß es weiter.Die drei Sicherheitsberater seien sich darin einig gewesen, dass ein neuer Atomtest nicht auf die leichte Schulter genommen werden dürfte. Die Denkweise, dass ein neuer Nukleartest einfach ein siebter Test wäre, wollten sie ablehnen.Das Trio habe darüber hinaus eine engere Zusammenarbeit bei der Wirtschaftssicherheit beschlossen. Auf Störungen in Lieferketten wolle man geschlossen reagieren, hieß es.Kim hatte in Hawaii am Sitz des US-Kommandos für den Indopazifik seinen US-amerikanischen Amtskollegen Jake Sullivan und den japanischen Amtskollegen Takeo Akiba getroffen. Es war das erste Gespräch der drei Sicherheitsberater in dieser Form seit dem Amtsantritt der Regierung von Yoon Suk Yeol in Südkorea im Mai.