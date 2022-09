Staatsanwaltschaft lädt Oppositionschef vor

Photo : YONHAP News

Staatsanwälte haben den neu gewählten Chef der führenden Oppositionspartei Minjoo-Partei Koreas, Lee Jae-myung, vorgeladen.Hintergrund sind Vorwürfe, nach denen gegen das Wahlgesetz verstoßen worden sei. Konkret geht es um Untersuchungen wegen eines Skandals um ein Entwicklungsprojekt in der Stadt Seongnam. Lee war dort früher Bürgermeister.Die Polizeibehörde von Gyeonggi Nambu hatte den Fall im vergangenen Monat an die Niederlassung der Bezirksstaatsanwaltschaft Suwon in Seongnam weitergeleitet.Die Minjoo-Partei reagierte auf die Vorladung empört.Ihr Sprecher Park Sung-joon sagte auf einer Pressekonferenz, dass Lee mit einer absurden Begründung vorgeladen worden sei. Für die Partei sei es schwierig, die Aufforderung zu akzeptieren.Die Minjoo-Partei könne angesichts einer politischen Vergeltung gegen den Chef der führenden Oppositionspartei und früheren Präsidentschaftskandidaten, der gegen Präsident Yoon Suk Yeol angetreten sei, nicht nachgeben. Auch wolle man sich Versuchen der politischen Unterdrückung und Herbeiführung einer Parteiauflösung nicht beugen, hieß es weiter.Der Sprecher warf der Yoon-Regierung politische Rache vor, die Demokratie verhindere. Dagegen wolle die Partei kämpfen, fügte er hinzu.