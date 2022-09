Vorläufige Corona-Testzentren bleiben während Chuseok-Feiertagen im Normalbetrieb

Photo : KBS News

Während der anstehenden Feiertage zum Erntedankfest Chuseok werden die vorläufigen Covid-19-Testzentren landesweit im Normalbetrieb sein.Kim Seong-ho vom zentralen Hauptquartier für Katastrophen- und Sicherheitsmaßnahmen warnte vor einem großen Risiko, dass es während der Chuseok-Feiertage ab dem 9. September infolge der Zunahme der Kontakte und des Verkehrsaufkommens zu einer zusätzlichen Ausbreitung des Virus kommen könnte.Die Regierung werde daher während der Feiertage durch den Normalbetrieb der landesweit provisorischen Testzentren und den Betrieb der Einrichtungen für die One-Stop-Versorgung die Behandlung von Patienten ohne Vakuum in der medizinischen Versorgung ermöglichen, hieß es.Die Regierung werde zudem in Gebieten, wo viele Ausländer leben, sowie an wichtigen Bahnhöfen und Busbahnhöfen mittels Informationsblättern in verschiedenen Sprachen Menschen zur Einhaltung der Corona-Eindämmungsregeln aufrufen, hieß es weiter.Nach weiteren Angaben will die Regierung Ausländer, die sich illegal in Südkorea aufhalten, wiederholt darauf aufmerksam machen, dass sie keine Nachteile aufgrund einer Corona-Testung und Impfung zu befürchten haben.