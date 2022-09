Hyundai Motor und Kia steigern Absatz in USA im August kräftig

Photo : YONHAP News

Hyundai Motor und seine Tochter Kia haben letzten Monat in den USA jeweils einen Rekordabsatz in einem August erzielt.Hyundai Motor America gab am Donnerstag (Ortszeit) bekannt, dass es im August auf dem US-Markt 64.335 neue Autos verkauft habe.Das entspricht einem Zuwachs von 14 Prozent verglichen mit dem Vorjahr und dem bisher höchsten Stand in einem August.Der Absatz umweltfreundlicher Autos legte um 48 Prozent zu.Kia teilte mit, dass in den USA 66.089 Einheiten abgesetzt worden seien, was einen neuen August-Rekord markiere. Der Absatz verbesserte sich verglichen mit dem Vorjahr um 22 Prozent.