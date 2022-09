Nordkoreas Machthaber schickt Vietnams Präsidenten Glückwunschbotschaft zum Unabhängigkeitstag

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat dem vietnamesischen Staatspräsidenten Nguyen Xuan Phuc eine Glückwunschbotschaft zum 77. Jahrestag der Unabhängigkeit Vietnams geschickt.Laut der nordkoreanischen Nachrichtenagentur KCNA schrieb Kim, er schicke zum 77. Jahrestag der Gründung der Sozialistischen Republik Vietnam herzliche Glückwünsche und warme Grüße an den Generalsekretär und den Staatspräsidenten, die Kommunistische Partei Vietnams und die Regierung sowie das Volk.Nordkorea und Vietnam haben als sozialistische Staaten freundschaftliche Beziehungen zueinander unterhalten.Kim hatte jedes Jahr Vietnam zum Unabhängigkeitstag gratuliert. Die diesmalige Glückwunschbotschaft erregt angesichts eines Medienberichts besondere Aufmerksamkeit, nach dem Nordkorea Vietnam um Nahrungsmittelhilfe gebeten haben soll.Bradley Babson, ein früherer Weltbank-Berater, sagte dem US-Auslandssender Voice of America, seines Wissens habe Nordkorea vor einigen Monaten Vietnam um Nahrungshilfe gebeten.Wie verlautete, leide Nordkorea unter einer schweren Nahrungsknappheit als Folge der lang anhaltenden Grenzschließung wegen Covid-19 und der Naturkatastrophen. Das Land habe in letzter Zeit nicht nur von China und Russland, sondern auch von Indien Nahrungshilfe erbeten.