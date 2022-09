Außenminister trifft Opfer der Zwangsmobilisierung unter japanischer Besatzung

Photo : YONHAP News

Außenminister Park Jin trifft sich heute mit Opfern der Zwangsmobilisierung unter japanischer Besatzung.Das Außenministerium und eine Bürgergruppe zur Unterstützung der Opfer gaben bekannt, dass Park am Freitagnachmittag zu entsprechenden Treffen nach Gwangju reisen werde. Er werde mit Lee Chun-sik und Yang Geum-deok zusammenkommen, Opfer der Zwangsarbeit jeweils bei Nippon Steel und Mitsubishi Heavy Industries.Es wird das erste Treffen zwischen Park und Opfern der Zwangsmobilisierung sein.Diesem aktiven Vorgehen des Außenministeriums liegt offenbar die Einschätzung zugrunde, dass die endgültige Entscheidung des Obersten Gerichtshofs über die Liquidation der Vermögenswerte von Mitsubishi in Südkorea bevorsteht.Das Außenministerium hatte in einer am 26. Juli geschickten Stellungnahme das zuständige Richtergremium gebeten, die diplomatischen Bemühungen der Regierung in der Angelegenheit zu berücksichtigen. Das Ressort hatte Konsultationen mit Japan auf Generaldirektorenebene und Pläne für Treffen mit Opfern in aller Öffentlichkeit vorangetrieben.Die Opfer und ihre Vertreter protestierten, dass das Außenministerium mit dem Einreichen des Meinungspapiers ohne vorherige Absprache das Richtergremium de facto aufgefordert habe, die Urteilsfällung aufzuschieben. Sie reichten ihrerseits dem Richtergremium eine Stellungnahme ein, in der die Liquidation verlangt wird. Sie boykottierten zudem Treffen eines von der Regierung gebildeten Beratungsgremiums.