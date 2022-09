Vereinigungsminister und UN-Sonderberichterstatterin tauschen sich über Menschenrechte in Nordkorea aus

Vereinigungsminister Kwon Young-se hat mit der neuen UN-Sonderberichterstatterin für Menschenrechte in Nordkorea, Elizabeth Salmón, einen Meinungsaustausch über die Menschenrechte in Nordkorea geführt.Salmón, die derzeit zu Besuch in Südkorea ist, stattete am Freitag Kwon einen Höflichkeitsbesuch ab.Kwon betonte die Notwendigkeit, dass die für die Verschlechterung der Menschenrechtslage in Nordkorea Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden.Ein solches Vorgehen könnte für die Verbesserung der humanitären Situation in Nordkorea erforderlich sein, sagte er.Salmón antwortete, Menschenrechte seien für den nachhaltigen Frieden unabdingbar. Sie glaube, man teile das Ziel der Verbesserung der Menschenrechtslage in Nordkorea.