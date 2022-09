Erstmals seit drei Jahren wieder Handballspiele zwischen Südkorea und Japan

Photo : YONHAP News

Die jährlichen Spiele zwischen den Handballnationalmannschaften Südkoreas und Japans finden erstmals seit drei Jahren wieder statt.Die nationalen Handballverbände Südkoreas und Japans gaben am Freitag bekannt, dass ihre Nationalmannschaften der Frauen und der Männer am Sonntag in Nagoya in der ersten Runde antreten würden. Die zweite Runde sei am 7. September in Incheon geplant.Die jährlichen Spiele zwischen den Handballnationalmannschaften beider Staaten fanden im Jahr 2008 zum ersten Mal statt und zuletzt 2019. In den letzten beiden Jahren musste die Veranstaltung aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden.