Biden bekräftigt Notwendigkeit von E-Autoproduktion in USA

US-Präsident Joe Biden hat erneut die Notwendigkeit betont, dass Elektroautos in den USA produziert werden müssen.Biden veröffentlichte am Donnerstag (Ortszeit) eine Erklärung zum Plan von Micron Technology für Investitionen in eine neue Halbleiterfabrik in den USA und bezeichnete dessen Ankündigung als einen weiteren großen Sieg für Amerika.Der US-Halbleiterhersteller kündigte an, in den nächsten zehn Jahren 15 Milliarden Dollar in den Bau einer neuen Speicherchipfabrik im Bundesstaat Idaho zu investieren.Aufgrund der Bundessubventionen gemäß einem jüngst von Biden unterzeichneten Halbleitergesetz wird erwartet, dass Micron mit den Investitionen in den nächsten zehn Jahren 17.000 Arbeitsplätze schaffen wird.Biden betonte in der Erklärung, man werde künftig Elektroautos, Chips, Glasfasern und andere kritische Komponenten in den USA herstellen und eine Wirtschaft haben, die von unten nach oben aufgebaut sei und in der Mitte stark sei.Seine Erklärung erfolgte, während sich die Beseitigung der Nachteile für koreanische Elektrofahrzeuge aufgrund des Inflation Reduction Act zu einer anstehenden Angelegenheit zwischen Südkorea und den USA entwickelte. Das im August von Biden unterzeichnete Gesetz sieht lediglich für in den USA gefertigte Elektroautos Subventionen von bis zu 7.500 Dollar vor.