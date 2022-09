Japans Außenminister begrüßt Yoons starke Willensäußerung für Beziehungsverbesserung

Photo : YONHAP News

Der japanische Außenminister Yoshimasa Hayashi hat die jüngsten Äußerungen von Südkoreas Präsident Yoon Suk Yeol zu den Beziehungen zwischen beiden Ländern begrüßt.In Bezug auf Yoons entsprechende Bemerkungen in seiner Rede zum Unabhängigkeitstag und in der Pressekonferenz zum 100. Tag des Amtsantritts sagte Hayashi auf einer Pressekonferenz am Freitag, dass man die Äußerungen positiv aufnehme und begrüße. Damit sei ein starker Willen für die Verbesserung der Beziehungen zwischen Japan und Korea gezeigt worden.Der Minister sagte, dass Korea und Japan wichtige Nachbarländer seien, die bei der Reaktion auf verschiedene Herausforderungen in der internationalen Gemeinschaft kooperieren sollten. Seines Wissens habe Präsident Yoon in der Rede dieselbe Erkenntnis geäußert.Hayashi berichtete, dass sich die Außenminister beider Staaten bei ihren Treffen im Juli in Tokio und im August in Phnom Penh darauf verständigt hätten, dass eine frühzeitige Lösung in der Angelegenheit der Opfer der Zwangsarbeit zur japanischen Kolonialzeit erforderlich sei.Hinsichtlich eines eventuellen Gipfeltreffens sagte er jedoch lediglich, dass derzeit nichts Konkretes festgelegt sei.