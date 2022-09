Eiskunstläufer Seo Min-kyu bei Junior Grand Prix nach Kurzprogramm in Führung

Photo : KBS News

Der koreanische Nachwuchs-Eiskunstläufer Seo Min-kyu hat bei seinem ersten ISU Junior Grand Prix das Kurzprogramm auf Platz eins beendet.Beim zweiten Junior Grand Prix der Saison 2022-23 im tschechischen Ostrava holte Seo im Kurzprogramm im Herreneinzel am Donnerstag (Ortszeit) 74,39 Punkte. Damit gelangte der Mittelschüler an die Spitze vor Nozomu Yoshioka aus Japan, der auf 72,03 Punkte kam.Im Kurzprogramm im Dameneinzel belegte Kwon Min-sol aus Südkorea mit 62,73 Punkten den zweiten Platz hinter der Japanerin Mao Shimada mit 71,49 Punkten.Die Kür im Herren- und Dameneinzel findet am Samstag koreanischer Zeit statt.