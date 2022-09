Taifun-Warnung für gesamte Jeju-Insel gültig – viele Flüge gestrichen

Photo : YONHAP News

Für die gesamte Insel Jeju und ihre Umgebung gilt eine Taifun-Warnung.Der sehr starke Taifun Hinnamnor zieht zurzeit nordwärts in Richtung der Insel-Provinz im Süden des Landes.Die Niederlassung des Wetteramtes Korea Meteorological Administration (KMA) auf Jeju teilte mit, dass die erweiterte Warnung seit 8 Uhr am Montag gelte. Zuvor war bereits eine solche Warnung für das Meer westlich der Südküste ausgegeben worden.Der elfte Taifun dieser Saison soll am Montag eine Windgeschwindigkeit von 29 Metern pro Sekunde in einigen Gebieten des Berges Halla auf Jeju haben. Dort wurden seit Freitag bis zu 450 Millimeter Regen registriert.Unterdessen wurde auch für den Internationalen Flughafen Jeju eine Warnung ausgegeben, die bis Dienstagmittag gültig sein soll. Damit werden voraussichtlich viele der rund 140 am Montag geplanten Flüge gestrichen. Je nach Wetterlage könnten dort am Nachmittag aber wieder Starts und Landungen möglich sein.Auch die Passagierschiffe, die auf neun Routen zwischen Jeju und anderen Regionen des Landes verkehren, bleiben im Hafen.