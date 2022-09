Taifun Hinnamnor steuert in nordnordöstliche Richtung auf Seogwipo zu

Photo : YONHAP News

Taifun Hinnamnor steuert in nordnordöstliche Richtung auf die Stadt Seogwipo auf Jeju zu.Am Montagmorgen habe sich der tropische Wirbelsturm etwa 550 Kilometer südsüdwestlich von Seogwipo vorwärts bewegt, teilte das Innenministerium mit.Der bislang stärkste Taifun in diesem Jahr habe mit Stand 5 Uhr innerhalb von sieben Stunden zehn Kilometer pro Stunde an Tempo zugelegt und ziehe mit 22 Kilometern pro Stunde Richtung Südkorea.Gemessen am aktuellen Tempo werde der Taifun um 15 Uhr rund 290 Kilometer südsüdwestlich von Seogwipo sein.Die vorläufigen Taifun-Warnungen, die bislang lediglich für Jeju, die Provinz Süd-Jeolla und die Gyeongsang-Provinzen ausgegeben worden waren, wurden mittlerweile auf weitere Gebiete ausgedehnt. Sie gelten damit auch in den Provinzen Chungcheong, Gangwon und Gyeonggi.In einigen Berggebieten von Jeju wird mit bis zu 600 Millimeter Regen bis Dienstag gerechnet. Landesweit wird es aufgrund des Taifuns stark regnen, zwischen 100 und 300 Millimetern wurden vorhergesagt. In der Stadt Incheon sowie in den Provinzen Gyeonggi, Gangwon und Süd-Jeolla wird vor starken Regenfällen gewarnt.