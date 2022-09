Nahrungsmittelpreise steigen so stark wie seit 13 Jahren nicht mehr

Photo : YONHAP News

Die Nahrungsmittelpreise in Südkorea sind so stark wie seit 13 Jahren nicht mehr gestiegen.Wie die Statistikbehörde Statistics Korea am Montag mitteilte, habe der entsprechende Index im August bei 113,57 Punkten gestanden. Im August des Vorjahres seien es 104,8 Punkte gewesen.Der Anstieg um 8,4 Prozent sei der stärkste seit April 2009 gewesen. Damals hatte der Indexwert verglichen mit dem Vorjahresmonat um 8,5 Prozent zugelegt.Der Index wird aus dem Verbraucherpreisindex abgleitet und erfasst die Preise für Lebensmittel, nicht-alkoholische Getränke und Essens-Hauslieferungen.Bei Lebensmitteln und nicht-alkoholischen Getränken war der Anstieg mit acht Prozent unverändert zum Juli. Es ist der höchste Wert seit Februar letzten Jahres. Lieferessen verteuerte sich um 8,8 Prozent im Vorjahresvergleich, es war der stärkste Anstieg seit Oktober 1992.