Wirtschaft Minister für Handel, Industrie und Energie zu Gesprächen nach Washington gereist

Der Minister für Handel, Industrie und Energie, Ahn Duk-geun, ist zu Gesprächen nach Washington gereist.



Der Minister will den dreitägigen Aufenthalt für Gespräche über das US-amerikanische Gesetz Inflation Reduction Act nutzen. Dieses sieht unter anderem Prämien für den Kauf von Elektroautos vor, die aber nur gezahlt werden, wenn die Fahrzeuge in Nordamerika vom Band liefen.



Ahn will hohe Regierungsbeamte und Kongressmitglieder treffen, und darauf aufmerksam machen, dass das Gesetz für südkoreanische Autobauer nachteilig ist.



Letzte Woche war bereits eine hochrangige, mit Regierungsbeamten besetzte südkoreanische Delegation in dieser Angelegenheit in Washington.



Ahn will unter anderem auch mit der US-Handelsbeauftragten Katherine Tai sprechen und darauf hinweisen, dass die Regelung eine Diskriminierung südkoreanischer Unternehmen darstelle.



In Südkorea wurde aufgrund der Sorgen über das neue Investitionsgesetz unterdessen eine Resolution verabschiedet, die der Minister seinen Gesprächspartnern ebenfalls präsentieren will.



Ahn wird im Anschluss an den Aufenthalt in Washington nach Los Angeles reisen, wo ein Ministertreffen zur Wirtschaftsinitiative "Wirtschaftliches Rahmenwerk für den Indopazifik (IPEF)" geplant ist.