Nordkorea übt weiter Kritik an gemeinsamen Militärübungen Südkoreas und der USA

Photo : YONHAP News

Auch nach dem Ende des gemeinsamen Manövers Südkoreas und der USA „Ulchi Freedom Shield“ (UFS) am 1. September hat Nordkorea seine Kritik fortgesetzt.Die staatliche Nachrichtenagentur KCNA übte am Sonntag Kritik und zitierte dabei aus einem Forschungsbericht der nordkoreanischen Gesellschaft für internationale Politikstudien.Die wahnsinnigen gemeinsamen Kriegsübungen der USA und Südkoreas, für die es für alle Zeiten und Orte kaum ähnliche Fälle gebe, würden seit dem Abschluss des Waffenstillstandsabkommens bis heute fast 70 Jahre lang ununterbrochen fortgesetzt, schrieb die Nachrichtenagentur.Die Nachrichtenagentur zählte die gemeinsamen Übungen Südkoreas und der USA seit dem Waffenstillstand und ihre Ursprünge auf. Nirgendwo auf der Erde gebe es gemeinsame Militärübungen wie solche auf der koreanischen Halbinsel, die so langfristig und kontinuierlich stattfänden, fügte KCNA hinzu.Südkorea und die USA hatten vom 22. August bis 1. September das Manöver UFS abgehalten, das in zwei Teilen stattgefunden hatte. Im ersten Abschnitt wurden das Zurückschlagen eines nordkoreanischen Angriffs und die Verteidigung der Hauptstadtregion geübt, im zweiten Teil der Gegenschlag und -angriff.