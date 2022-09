Regierung hebt Krisenwarnung wegen Taifun auf höchste Stufe an

Photo : YONHAP News

Die Regierung hat am Sonntag angesichts des herannahenden Taifuns Hinnamnor die Krisenwarnung wegen des Taifuns und Starkregen auf die höchste Stufe angehoben.Das zentrale Hauptquartier für Katastrophen- und Sicherheitsmaßnahmen stellte seinerseits die Reaktionsbereitschaft auf die höchste Stufe um.Präsident Yoon Suk Yeol leitete am Sonntag eine Sitzung zur Überprüfung der Situation im nationalen Krisenmanagementzentrum. Er wies die zuständigen Ministerien an, aktiv und vorsorglich vorzugehen.Wenn der Taifun das Land heimsuche, sollten zuerst Maßnahmen getroffen werden und danach darüber berichtet werden. Wenn der Taifun vorbeigezogen sei, sollte sofort der Wiederaufbau erfolgen, sagte Yoon.Yoon betonte zudem wiederholt die Notwendigkeit, die Sicherheit der sozial Benachteiligten zu kontrollieren.Er forderte, Folgemaßnahmen für die Rückkehr in den Alltag nach dem Taifun im Voraus vorzubereiten, darunter Vorauszahlungen aus der Unfallversicherung an Landwirte und Fischer und Auszahlungen von Hilfsgeldern noch vor dem Erntedankfest Chuseok.