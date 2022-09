Südkorea meldet 37.548 Corona-Neuinfektionen

Photo : KBS News

In Südkorea sind mit Stand 0 Uhr am Montag 37.548 Neuinfektionen mit dem Coronavirus bestätigt worden.Wie die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention am Montag mitteilte, seien 37.262 lokal übertragene und 286 eingeschleppte Fälle erfasst worden.Seit dem Ausbruch der Pandemie wurden bislang insgesamt 23.606.740 Infektionsfälle hierzulande nachgewiesen.Die Zahl der kritisch kranken Corona-Patienten, die stationär behandelt werden, stieg gegenüber dem Vortag um 14 auf 562.Es wurden 56 neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus gemeldet. Bisher starben 27.149 Infizierte, die Sterberate liegt bei 0,12 Prozent.