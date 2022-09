Polizei ermittelt wegen Hackerangriff auf YouTube-Kanal der Regierung

Photo : YONHAP News

Die Polizei hat wegen einer Cyberattacke auf den offiziellen YouTube-Kanal der Regierung der Republik Korea Ermittlungen eingeleitet.Das für Cyberterrorismus zuständige Ermittlungsteam des Nationalen Ermittlungsbüros (NOI) nahm am Sonntag Ermittlungen zu dem Fall auf, dass der vom Kulturministerium verwaltete YouTube-Kanal der Regierung einem Hackerangriff ausgesetzt war. Vier Stunden später konnte die Wiederherstellung des Kanals gelingen.Der Name des YouTube-Kanals der Regierung wurde am 3. September gegen 3.20 Uhr zu „SpaceX Invest“ geändert. Anschließend wurde ein Live-Video über Kryptowährungen gestreamt, in dem ein Interview mit Elon Musk, CEO des Elektroautoherstellers Tesla, gezeigt wurde.Zuvor war der YouTube-Kanal der Koreanischen Zentrale für Tourismus (KTO) „Imagine Your Korea“ zweimal Hackerangriffen ausgesetzt gewesen.