Politik Organisationen für Menschenrechte in Nordkorea fordern Regierung zu Maßnahmen zur Verantwortungsklärung auf

Organisationen für Menschenrechte in Nordkorea haben in einem offenen Brief an Präsident Yoon Suk Yeol und weitere Regierungsvertreter die Regierung aufgefordert, konkrete Maßnahmen zur Verantwortungsklärung in der nordkoreanischen Menschenrechtsfrage zu treffen.



Acht Organisationen schickten den Brief am Sonntag anlässlich des sechsten Jubiläums des Inkrafttretens des nordkoreanischen Menschenrechtsgesetzes.



Darin forderten sie, zur Wahrheitsklärung in Bezug auf die südkoreanischen Kriegsgefangenen und nach Nordkorea Entführten einen Regierungsausschuss zur Untersuchung zu den in Nordkorea festgehaltenen südkoreanischen Kriegsgefangenen zu gründen. Dabei sollte der früher eingesetzte Ausschuss zur Klärung des wahren Sachverhalts in Bezug auf die Entführungen während des Koreakriegs als Vorbild dienen.



Die Gruppen verlangten auch, in einer Rede vor der UN-Generalversammlung die sofortige Rückführung der südkoreanischen Kriegsgefangenen und Entführten, die Schließung der Lager für politische Gefangene und die Bekanntmachung des Schicksals und des Verbleibs von zwei im Jahr 2019 zurückgeführten nordkoreanischen Flüchtlingen zu fordern.



Sie schickten nach eigenen Angaben das Schreiben auch an Ministerpräsident Han Duck-soo, Außenminister Park Jin, Vereinigungsminister Kwon Young-se und Justizminister Han Dong-hoon.