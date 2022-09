Wirtschaft Regierungsdelegation reist für Einreichen von Plänen für Expo 2030 in Busan nach Frankreich

Eine Regierungsdelegation reist vom 5. bis 8. September nach Frankreich, um dem Internationalen Büro für Ausstellungen (BIE) Pläne für die Ausrichtung der Expo 2030 in Busan einzureichen.



Das gab das Ministerium für Handel, Industrie und Energie am Sonntag bekannt. Das Sekretariat des BIE (Bureau International des Expositions) befindet sich in Paris.



Die Delegation wird vom Vizeminister für Handel, Industrie und Energie, Jang Young-jin, geleitet und besteht unter anderem aus Busans Bürgermeister Park Hyeong-joon und dem präsidialen Sekretär für Zukunftspolitik, Kim Yoon-il.



Die Abordnung plant neben dem Einreichen der Pläne auch ein Treffen mit dem Generalsekretär des BIE.



Die Regierung will anlässlich des Vorlegens der Pläne bi- und multilaterale Verhandlungsaktivitäten gegenüber wichtigen Zielländern durchführen, damit Busan den Zuschlag erhalten kann.