Zwei große Kunstmessen in Seoul eröffnet

Photo : KBS News

In Seoul findet die erste Kunstmesse von Frieze in Asien statt.Bei der am 2. September eröffneten Kunstmesse Frieze Seoul zeigen etwa 110 Galerien aus 21 Ländern verschiedene Werke.Frieze-CEO Simon Fox sagte, es (die Auswahl von Seoul) sei eine leichte Entscheidung gewesen. Denn Seoul sei eine Stadt voller Künstler, Galerien, Kunstmuseen, Kultur, Musik, Mode und wunderbarer Kunst.KIAF, die größte Kunstmesse Südkoreas, wurde am selben Tag in Seoul eröffnet. An der internationalen Kunstmesse nehmen 164 Galerien aus 17 Ländern teil.Beide Veranstaltungen dienen als gute Gelegenheit, um Kunstschaffende aus aller Welt, die während des Zeitraums der Kunstmessen nach Südkorea kommen, auf die koreanische Kunst aufmerksam zu machen.Die Aufmerksamkeit richtet sich darauf, ob Südkorea anlässlich Frieze Seoul und KIAF zu einem weiteren Kunstzentrum in Asien nach Hongkong aufsteigen könnte.