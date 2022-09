„Squid Game“ gewinnt drei Emmy Awards

Photo : YONHAP News

Die koreanische Serie „Squid Game“ hat ihre ersten Emmy Awards gewonnen.Die Academy of Television Arts & Sciences gab auf Twitter bekannt, dass „Squid Game“ bei der 74. Verleihung der Creative Arts Emmy Awards mit drei Preisen ausgezeichnet worden sei. Das sind der Preis für die herausragende Gastdarstellerin in einer Dramaserie, der für herausragende visuelle Spezialeffekte und der Preis für die herausragende Stuntvorführung.Lee You-mi gewann mit ihrer Rolle von Ji-yeong in dem Netflix-Hit den Preis für die herausragende Gastdarstellerin.Die Emmy Awards werden in die Verleihung der Creative Arts Emmy Awards für technische Leistungen und die Verleihung der Primetime Emmy Awards für Schauspieler und Regisseure eingeteilt.„Squid Game“ erhielt insgesamt 14 Emmy-Nominierungen (für 13 Kategorien). Die Verleihung der Primetime Emmy Awards ist am 12. September geplant, bei denen die Serie für sechs Kategorien nominiert wurde, darunter die beste Dramaserie.