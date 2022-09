Außenminister trifft erstmals Opfer der Zwangsmobilisierung unter japanischer Besatzung

Photo : YONHAP News

Außenminister Park Jin hat sich am Freitag in Gwangju erstmals mit Opfern der Zwangsmobilisierung unter japanischer Besatzung getroffen.Zweck war es, den Meinungen von Opfern Gehör zu schenken und nach einer Lösung in der Frage der Zwangsmobilisierung zu suchen.Lee Chun-sik, ein 102 Jahre altes Opfer der Zwangsmobilisierung. Er hatte den Besuchtstag des Außenministers im Kalender markiert und seit Tagen darauf gewartet.Außenminister Park stellte sich vor, daraufhin bedankte sich Lee für den Besuch.Lee sagte mit Nachdruck, dass man eine Entschuldigung der japanischen Regierung erhalten müsse.Japan sollte sich bei ihm entschuldigen, solange er noch lebe, sagte Lee.Yang Geum-deok, ein weiteres Opfer, das in den letzten 30 Jahren gegen Japan gekämpft hatte, schrieb einen Brief an den Minister.Yang schrieb darin, dass sie nicht sterben könne, bevor sie eine Entschuldigung erhalten habe. Sie habe sich darüber gefreut, dass sie vor dem Obersten Gericht (ihre Klage gegen Japan) gewonnen habe. Die koreanische Regierung schweige jedoch lediglich.Nachdem er Yangs Brief gelesen hatte, versprach Park, Bemühungen zu unternehmen, um die Frage der Zwangsmobilisierung zu lösen.Park sagte, er wolle (Japan) vorschlagen, der Geschichte ins Gesicht zu sehen und auf der Grundlage einer korrekten Geschichtsauffassung diese Angelegenheit anzupacken, um zukunftsorientiert zu handeln.Der Minister sagte jedoch, dass sein Ministerium keine Absicht habe, seine dem Obersten Gerichtshof eingereichte Stellungnahme zurückzunehmen, weil dies gemäß Gesetzen und Bestimmungen erfolgt sei. Angesichts einer offenbar bevorstehenden Entscheidung über die Liquidation von Vermögenswerten eines an der Zwangsmobilisierung beteiligten japanischen Unternehmens hatte das Ministerium darin betont, dass die diplomatischen Bemühungen zwischen Südkorea und Japan fortgesetzt würden.Der Minister fügte hinzu, dass damit nicht beabsichtigt sei, die Gerichtsentscheidung zu beeinflussen oder sich darin einzumischen.Eine Bürgerorganisation für Opfer bezeichnete Parks Besuch als sehr bedauerlich, weil er sich ohne ein Wort der Entschuldigung mit den Opfern getroffen habe.