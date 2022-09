Innerkoreanisches Militär: Nordkorea öffnet Teil der Schleusen eines grenznahen Damms

Nordkorea hat laut dem südkoreanischen Militär einen Teil der Schleusen eines Damms am Oberlauf des grenzüberschreitenden Flusses Imjin geöffnet.



Der Sprecher des Vereinigten Generalstabs Südkoreas, Kim Jun-rak, sagte am Montag vor der Presse, der Wasserspiegel am Hwanggang Damm in Nordkorea sei noch nicht besorgniserregend. Es werde jedoch Wasser abgelassen.



Für die Sicherheit der Bürger und Truppenmitglieder würden Veränderungen der Strömung mit großer Aufmerksamkeit verfolgt. Man teile Informationen über den Stand des Wasserablassens mit den zuständigen Institutionen. Veränderungen des Wasserspiegels im Fluss Imjin (auf der südkoreanischen Seite) und an der Brücke Pilseung nahe der Grenze würden anscheinend stabil verwaltet, hieß es.



Das Militär geht davon aus, dass das Wasserablassen aus dem Hwanggang Damm für die Wasserstandsregulierung in Vorbereitung auf den herannahenden Taifun gedacht sei.



Das Vereinigungsministerium hat nach eigenen Angaben heute um 9 Uhr Nordkorea eine Mitteilung im Namen des Ministers schicken wollen, in der eine Vorankündigung im Falle einer Dammöffnung verlangt werde. Nordkorea habe jedoch nicht eindeutig erklärt, ob es die Mitteilung empfangen wolle.