Hinnamnor zieht in Richtung Ostmeer weiter

Photo : YONHAP News

Der Taifun Hinnamnor ist in Richtung Ostmeer weitergezogen.Der als Super-Taifun bezeichnete Wirbelsturm erreichte die Stadt Ulsan im Südosten gegen 7 Uhr am Dienstag.Das koreanische Wetteramt KMA teilte mit, dass der elfte Taifun dieser Saison über das Land ziehe, nachdem er um 4.50 Uhr in der Stadt Geoje in der Provinz Süd-Gyeongsang auf Land getroffen sei.Zurzeit bewege sich der Taifun auf das Ostmeer zu und werde früher abziehen als erwartet.Bis Mittag soll der Wirbelsturm das Gewässer rund 100 Kilometer nordöstlich der Ulleung-Insel im Ostmeer erreichen und gegen Mitternacht Gewässer 400 Kilometer nordwestlich der japanischen Sapporo-Insel.Für die Küstengebiete und die meisten Gebiete des Landes war mit Stand 7 Uhr eine Taifunwarnung in Kraft.