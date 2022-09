Außenminister bittet US-Abgeordnete um Kooperation wegen Inflation Reduction Act

Photo : YONHAP News

Außenminister Park Jin hat eine Gruppe von US-Abgeordneten um ihre Kooperation gebeten, damit südkoreanische Unternehmen aufgrund des US-Gesetzes Inflation Reduction Act keine Schäden erleiden werden.Die entsprechende Äußerung machte Park bei einer Mittagsrunde mit einer Delegation bestehend aus acht Mitgliedern des US-Repräsentantenhauses, darunter Stephanie Murphy, am Montag in Seoul.Park wies laut dem Außenministerium darauf hin, dass das diskriminierende Element der Bestimmungen über die Steuergutschrift für Elektroautos in dem Gesetz einen Verstoß gegen das koreanisch-amerikanische Freihandelsabkommen und die Regelungen der Welthandelsorganisation (WHO) darstellen könnte.Er bat um besonderes Interesse und die Kooperation auf Kongressebene, damit koreanische Unternehmen, die in die Schaffung von Arbeitsplätzen in den USA investieren, keine Schäden erleiden.Das Inflationsminderungsgesetz sieht eine Steuergutschrift von bis zu 7.500 Dollar lediglich für Elektroautos vor, die in Nordamerika vom Band liefen. Daher können Käufer und Hersteller koreanischer Elektroautos davon nicht profitieren.