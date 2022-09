Betrieb an Flughäfen normalisiert sich nach Taifun

Photo : YONHAP News

Der Betrieb an den Flughäfen normalisiert sich schrittweise, nachdem der Taifun Hinnamnor in Richtung Ostmeer weitergezogen ist.Der Flughafenbetreiber Korea Airports Corporation teilte heute mit, dass am Internationalen Flughafen Gimpo ab 9 Uhr 181 Inlandsflüge (Starts und Landungen) wie geplant angeboten würden.Am Internationalen Flughafen Jeju und am Internationalen Flughafen Gimhae normalisiert sich der Flugverkehr beginnend mit einer Ankunft jeweils um 10 Uhr und 13 Uhr.Einige Autobahnen, die in der Nacht gesperrt waren, können wieder befahren werden.Der Fährverkehr ist jedoch immer noch eingestellt. Das Ministerium für Ozeane und Fischerei teilte mit, dass 158 Küstenfähren auf 101 Inlandsstrecken und 25 internationale Fähren auf 21 Routen in den Häfen bleiben müssten.