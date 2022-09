Seouler Verteidigungsdialog wird heute eröffnet

Photo : YONHAP News

Seoul Defense Dialogue (SDD), ein jährliches multilaterales Sicherheitsforum auf hochrangiger Ebene, findet ab heute statt.Das südkoreanische Verteidigungsministerium teilte mit, den Seouler Verteidigungsdialog, der dieses Jahr sein zehnjähriges Bestehen feiert, vom 6. bis 8. September im Lotte Hotel in Seoul zu veranstalten.Der Seouler Verteidigungsdialog wurde zur Förderung der Sicherheitskooperation im asiatisch-pazifischen Raum ins Leben gerufen. Das Treffen findet aufgrund der Corona-Pandemie erstmals seit drei Jahren wieder in Präsenz statt.An dem diesjährigen Treffen nehmen Verteidigungsbeamte aus 54 Ländern, Vertreter der Vereinten Nationen, der Europäischen Union (EU) und der Organisation des Nordatlantikvertrags (NATO) sowie zivile Sicherheitsexperten teil, um über anstehende Sicherheitsangelegenheiten in der Welt zu sprechen.16 Verteidigungsbeamte, darunter der südkoreanische Vizeverteidigungsminister Shin Beom-chul und Beamte im Vizeministerrang aus Japan, Singapur, der NATO, Estland, Kanada, Ghana und Uganda, nehmen als Diskutanten an Sitzungen teil.Zum Großthema „Umgang mit komplexen Sicherheitsherausforderungen durch internationale Solidarität“ werden Diskussionen über einzelne Themen wie die internationale Zusammenarbeit und Ansätze zur vollständigen Denuklearisierung Nordkoreas geführt.