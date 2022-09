Seoul protestiert heftig gegen Wetterkarten mit Markierung von Dokdo als japanisches Territorium

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Außenministerium hat bei der japanischen Wetteragentur heftigen Protest dagegen erhoben, in Karten zur Darstellung des Wegs des Taifuns Hinnamnor Dokdo als japanisches Territorium gekennzeichnet zu haben.Es habe eine Korrektur verlangt, teilte das Außenministerium am Montag mit.Das Ministerium erklärte, man mache erneut deutlich, dass Dokdo historisch, geografisch und völkerrechtlich eindeutig Südkoreas Territorium sei. Die Regierung werde entschieden auf Japans ungerechte Behauptung in Bezug auf Südkoreas territoriale Hoheit reagieren, so wie sie es mehrmals unterstrichen habe.