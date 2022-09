Vizeverteidigungsminister Südkoreas und Japans führen Gespräche

Photo : YONHAP News

Die Vizeverteidigungsminister Südkoreas und Japans kommen in Seoul zu bilateralen Gesprächen zusammen.Laut dem südkoreanischen Verteidigungsministerium wird sich Vizeverteidigungsminister Shin Beom-chul am Mittwoch am Rande des dreitägigen Seouler Verteidigungsdialogs ab Dienstag mit seinem japanischen Amtskollegen Masami Oka treffen.Die Zusammenkunft wird das erste Präsenztreffen zwischen den Vizeverteidigungsministern beider Länder seit 2016 sein.Wie verlautete, würden Shin und Oka über anstehende Angelegenheiten im Verteidigungsbereich diskutieren, darunter die Einladung zu einer internationalen Flottenparade in Japan, das Prozedere der Reaktion des südkoreanischen Militärs auf japanische Patrouillenflugzeuge und die Normalisierung des bilateralen Abkommens zum Austausch militärischer Informationen (GSOMIA).