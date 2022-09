Nordkoreas Machthaber leitet Sitzung zur Vorbereitung auf Taifun

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat eine Sitzung zur Vorbereitung auf den Taifun Hinnamnor geleitet.Das berichtete Nordkoreas staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Dienstag.Kim und hohe Beamte hätten am Sonntag und Montag in einer Sitzung in Pjöngjang den Stand der Vorbereitungen und mögliche Gegenmaßnahmen überprüft.Kim habe dabei die Wichtigkeit unterstrichen, die Kapazitäten für den Schutz der Menschen und Gegenmaßnahmen zu verstärken. Der Partei und dem Staat sei nach dem politischen Ideal des Prinzips "Menschen zuerst" nichts wertvoller als das Leben und die Sicherheit der Menschen, habe Kim gesagt.Auch habe er detaillierte Aufgaben vorgestellt, mit denen der Katastrophenschutz in kürzester Zeit auf ein neues Niveau gehoben werden soll. Genauere Angaben dazu habe es jedoch nicht gegeben.Der sehr starke Taifun war am frühen Dienstagmorgen an der Südküste auf Land getroffen. Nordkoreas Behörden waren alarmiert, weil auch im Norden mit viel Regen und Überflutungen aufgrund des Taifuns gerechnet wurde.