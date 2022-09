Weiterhin ungleiche Beschäftigungsverteilung zwischen Frauen und Männern

Photo : YONHAP News

In Südkorea gibt es weiterhin eine ungleiche Beschäftigungsverteilung zwischen Frauen und Männern.Laut heute vom Gleichstellungsministerium veröffentlichten statistischen Daten betrug die Beschäftigungsquote bei den Frauen im vergangenen Jahr 51,2 Prozent. Sie war damit 18,8 Prozentpunkte niedriger als die Quote bei den Männern, die bei 70 Prozent lag.Bei den Frauen war außerdem der Anteil der atypisch Beschäftigten und der Niedriglohnarbeiterinnen höher. Letztes Jahr waren 47,4 Prozent aller weiblichen Arbeitnehmer atypisch beschäftigt, während der entsprechende Anteil bei den Männern 31 Prozent betrug. Die Quote der Niedriglohnarbeiter belief sich bei den Frauen auf 22,1 Prozent, bei den Männern auf 11,1 Prozent.Ein Niedriglohnarbeiter verdient weniger als zwei Drittel des mittleren Lohns aller Arbeitnehmer.Der Stundenlohn bei den Lohnarbeiterinnen betrug 15.804 Won und erreichte damit lediglich 69,8 Prozent des Niveaus bei ihren männlichen Kollegen von 22.637 Won.