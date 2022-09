Südkorea, Deutschland und drei weitere Länder beraten sich wegen Diskriminierung bei E-Auto-Subventionen in USA

Photo : YONHAP News

Südkorea, Deutschland, Großbritannien, Japan und Schweden haben Konsultationen aufgenommen, um auf die Umsetzung des US-Gesetzes Inflation Reduction Act zu reagieren.Das Außenministerium in Seoul gab heute bekannt, die Regierung wolle sich in Bezug auf die Reform der Steuergutschrift für Elektroautos im Inflation Reduction Act der USA verschiedene Möglichkeiten offen halten und nach Kooperationswegen suchen, indem sie mit in einer ähnlichen Situation befindlichen europäischen Ländern und Japan Besprechungen auf Arbeitsebene fortsetze.Zuständige Vertreter der Botschaften Südkoreas und dieser Länder in den USA kamen letzte Woche zum ersten Mal zusammen, um gegen die diskriminierende Behandlung von Herstellern von Elektrofahrzeugen in den USA vorzugehen.Südkoreas Handelsminister Ahn Duk-geun reiste unterdessen in die USA, um mit US-Kollegen über die Subventionen für Elektrofahrzeuge zu sprechen. Er sagte nach der Ankunft am Flughafen in Washington am Montag (Ortszeit) Reportern gegenüber, Europa und Japan befänden sich faktisch in einer Situation wie Südkorea. Man wolle Meinungen austauschen und nötigenfalls eine Zusammenarbeit zwischen den Regierungen und eine Koordinierung rechtlicher Verfahren anstreben.