Behörden rufen Einreisende zur Nutzung von Q-Code auf

Photo : YONHAP News

Die für Seuchenkontrolle zuständigen Behörden Südkoreas haben angesichts der abgeschafften Corona-Testpflicht vor der Einreise die Einreisenden aufgerufen, das System zur Vorab-Eingabe von Informationen zur Quarantäne, Q-Code, zu nutzen.Die nationale Quarantänestation am Flughafen Incheon erläuterte, Einreisende könnten mittels des Q-Code ihr PCR-Testergebnis am ersten Tag nach der Ankunft in Südkorea bequem registrieren.Die im Q-Code eingegebenen Informationen würden zügig an die Gebietskörperschaften weitergeleitet, damit sie noch schneller und wirksamer auf Corona-Fälle bei Eingereisten reagieren könnten, hieß es.In- und Ausländer brauchen seit dem 3. September bei der Einreise kein negatives Corona-Testergebnis mehr vorzuzeigen.Jedoch müssen sich alle Ankommenden weiterhin innerhalb von 24 Stunden nach der Ankunft einem PCR-Test unterziehen.