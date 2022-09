Taifun Hinnamnor richtet auch Personenschaden an

Photo : YONHAP News

Der Taifun Hinnamnor hat in Südkorea auch Personenschaden angerichtet.In Ulsan wird ein Mann vermisst, während in Pohang eine Frau ums Leben kam.Im Landkreis Ulju in Ulsan wurde ein Mann in seinen Zwanzigern heute gegen ein Uhr von einer Sturzflut mitgerissen, als er mit Freunden einen Fluss aufsuchte. Wie verlautete, habe er nach einem Kneipenbesuch mit Freunden am Fluss frische Luft tanken wollen.Ein Mitarbeiter der Feuerwehr sagte, der Vermisste habe offenbar zum Spaß seine Füße ins Wasser getaucht. Weil der Pegel plötzlich gestiegen sei, sei er vermutlich mitgerissen worden.Feuerwehr und Polizei waren die Nacht hindurch und heute Vormittag mit 50 zusätzlichen Einsatzkräften auf der Suche nach dem Mann. Die starke Strömung habe den Sucheinsatz aber erschwert.In Pohang in der Provinz Nord-Gyeongsang wurde eine Frau in ihren Siebzigern von einer Sturzflut mitgerissen und später tot aufgefunden.Die 76-Jährige wurde heute gegen 8 Uhr vom Hochwasser mitgerissen, als sie mit ihrem Mann und der Tochter zu einem Zufluchtsort unterwegs war. Das Rathaus hatte davor gewarnt, dass ein nahegelegener Fluss über die Ufer treten könnte.Die Frau wurde eine Stunde später tot aufgefunden.Ein Vertreter der Stadtverwaltung von Pohang sagte, sie sei vermutlich zu einem Gemeinschaftshaus des Dorfes unterwegs gewesen, das nicht von Überflutungen betroffen gewesen sei. Seines Wissens sei sie mit Angehörigen unterwegs gewesen, sie hätten sich alle an den Händen gefasst, doch habe sie die Hand eines Begleiters nicht mehr halten können.Die Nationale Feuerwehr rettete 22 Mitarbeiter des Stahlherstellers Posco in Pohang, die wegen der Überflutung isoliert waren. Sie evakuierte außerdem 2.200 Einwohner in einer Tiefebene in der Nähe eines kleinen Flusses in Pohang wegen Überschwemmungsgefahr.