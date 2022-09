Südkorea meldet 99.837 Corona-Neuinfektionen

Photo : KBS News

In Südkorea sind fast 100.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention am Dienstag wurden bis Mitternacht 99.837 neue Infektionsfälle bestätigt.Die Zahl der kritisch kranken Corona-Patienten, die stationär behandelt werden, sank gegenüber dem Vortag um 26 auf 536.Es wurden 44 neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Bislang gab es insgesamt 27.193 Todesfälle, die Sterberate liegt bei 0,11 Prozent.Die Reinfektionsrate erreichte inzwischen fast zehn Prozent, weil sich immer mehr Menschen nach einer Infektion erneut mit dem Virus anstecken.Die Reproduktionszahl lag unterdessen die zweite Woche in Folge unter eins, was einen klaren Abwärtstrend beim Infektionsgeschehen erkennen lässt.