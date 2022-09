Politik Zwei Tote, zehn Vermisste nach Taifun Hinnamnor

Der Taifun Hinnamnor hat Schäden hinterlassen, während er über die koreanische Halbinsel hinwegfegte.



Mit Stand Dienstag 15 Uhr gab es zwei Tote und zehn Vermisste.



Vor allem in der Provinz Nord-Gyeongsang, wo etwa 100 Millimeter Regen pro Stunde niedergingen, war das Ausmaß der Schäden groß.



Heute gegen acht Uhr wurde in Pohang eine 75-jährige Frau von einer Sturzflut mitgerissen und etwa eine Stunde später tot aufgefunden. Wie verlautete, sei die Frau mit ihren Angehörigen zu einem Zufluchtsort unterwegs gewesen.



Zuvor gegen ein Uhr fiel ein 25-jähriger Mann im Landkreis Ulju in Ulsan in einen Fluss und wird seitdem vermisst. Auch in Pohang wird eine Person vermisst.



In der Provinz Gyeonggi wurde eine Person von einem Aushängeschild getroffen und verletzt.



Mehrere tausend Menschen kommen noch in Notunterkünften oder bei Verwandten unter, weil ihre Wohnungen beschädigt oder überflutet wurden. Landesweit halten sich 2.406 Personen (1.832 Haushalte) in 362 Notunterkünften auf, während 503 Personen (311 Haushalte) vorerst bei Verwandten bleiben.



Nach Regionen betrachtet, sind es 1.620 Menschen in der Provinz Süd-Gyeongsang, 723 in Süd-Jeolla und 379 in Busan. Im südlichen Teil des Landes wurden besonders große Schäden gemeldet.



Auch Sachschäden aufgrund von Starkregen und -wind wurden landesweit gemeldet. Agrarprodukte auf einer Fläche von insgesamt 1.320 Hektar sind beschädigt. Auf Jeju, in Gyeonggi und Sejong wurden fünf Privathäuser und Geschäftsviertel überflutet oder beschädigt.



96.347 Haushalte waren von einem Stromausfall betroffen, bis elf Uhr konnten 30.006 Haushalte wieder ans Netz angeschlossen werden.



Der Betrieb von öffentlichen Verkehrsmitteln wie Flugzeugen, Fähren und Zügen musste vorübergehend eingestellt werden.