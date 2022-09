Politik Vereinigungsministerium: Personenbezogene Daten von Forumsteilnehmern durchgesickert

Das Vereinigungsministerium hat angesichts eines entsprechenden Medienberichts bestätigt, dass personenbezogene Daten von Teilnehmern des von ihm veranstalteten Korea Global Forum for Peace 2022 durchgesickert waren.



Ein Ministerialer sagte am Dienstag Reportern, man habe am 29. August festgestellt, dass Computer der mit der Durchführung der Veranstaltung beauftragten Firma einem Hackerangriff ausgesetzt und personenbezogene Daten eines Teils der Teilnehmer durchgesickert waren.



Am folgenden Tag habe das Ressort notwendige Ergänzungsmaßnahmen zügig abgeschlossen. Am 3. September, nach dem Abschluss des Forums, habe es die betroffenen Personen über das Datenleck informiert, hieß es.



Nach außen gelangt seien Daten zu Namen, Arbeitsplatz, Posten, E-Mail-Adresse und Kontaktnummer. Es werde derzeit untersucht, wer die Attacke verübt habe, hieß es weiter.



Der Beamte betonte zugleich, dass anders als in einem Medienbericht behauptet, personenbezogene Daten von führenden Persönlichkeiten wie dem UN-Generalsekretär und einem früheren Vereinigungsminister nicht durchgesickert seien. Insgesamt 301 Personen seien von der Datenpanne betroffen gewesen.



Eine Medienanstalt hatte zuvor berichtet, es sei festgestellt worden, dass personenbezogene Daten von führenden Beamten der für Diplomatie und Sicherheit zuständigen Ministerien, Experten sowie Professoren, die am vom 30. August bis 1. September in Seoul veranstalteten Korea Global Forum for Peace teilgenommen hätten, durch eine Hackergruppe gestohlen worden seien, die vermutlich mit Nordkorea im Zusammenhang stehe.