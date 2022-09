Zwei Überlebende nach Überflutung von Tiefgarage in Pohang

Photo : YONHAP News

Nach der Überflutung einer Tiefgarage in der Stadt Pohang haben Rettungskräfte zwei Überlebende gefunden.Die Feuerwehrzentrale von Gyeongbuk teilte am Mittwoch mit, dass nach 16-stündiger Suche ab 7.40 Uhr am Dienstag neun Personen aus der Tiefgarage des Apartmentkomplexes geholt worden seien.Ein 39-jähriger Mann und eine 52-jährige Frau wurden lebend und bei Bewusstsein angetroffen. Sie wurden zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.Beide sollen überlebt haben, weil sie in einem Bereich zwischen Decke und Leitungen jeweils in einer weniger als 30 Zentimeter großen Luftblase ausharrten. Der Mann habe sich später zum Eingang durchschlagen können, die Frau habe sich an einem Rohr festgehalten.Nach 22 Uhr wurden sieben weitere Personen leblos aufgefunden.Alle neun Bewohner seien am Dienstag in die Garage gegangen, nachdem die Hausverwaltung dazu aufgerufen hatte, wegen einer drohenden Überflutung die Fahrzeuge wegzusetzen.Die Feuerwehr will die Suche fortsetzen, bis die Garage wieder trocken ist.